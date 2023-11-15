В Германии прекратили продавать книги о Путине. Ее автор финансировался олигархом из РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA .

Ранее в совместном расследовании Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF и "Важных историй" указывалось, что немецкий журналист Хуберт Зайпель, который написал несколько книг о Путине, получал финансирование из оффшорных компаний, которые связаны с российским олигархом Мордашовым.

В 2018 году Зайпель подписал "спонсорский договор", который должен был принести ему не менее 600 тысяч евро.

Деньги были выделены на создание и продвижение книги "Власть Путина. Зачем Европе Россия?", которая вышла в 2021 году. Также Зайпель получал деньги за опубликованную в 2015 году книгу "Путин. Логика власти".

Что об этом сказал сам автор книг

В разговоре с журналистами Зайпель признал, что книги о Путине спонсировал Мордашов. Однако, по его словам, это якобы не дискредитирует его работу.

Издательство сообщило, что ему не было известно о таких фактах. Теперь оно прекращает продажу книг о Путине.

Российская пропаганда об Украине за границей

Ранее Bloomberg сообщало, что российские власти поддерживают фейковые СМИ, которые выдают себя за "международные" для продвижения своей пропаганды. Таким образом Москва пытается подорвать поддержку Украины в войне со стороны Европы.

Напомним, что одним из инструментов ведения войны РФ против Украины является и информационный. Кремль с помощью так называемых "государственных СМИ" влияет на общественное мнение и вбрасывает, в частности, нужные ему настроения в контексте ведения войны против украинцев.