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В Германии объяснили, как участие Путина в G20 может приблизить завершение войны

16:29 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Путин (Getty Images)

Участие российского диктатора Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" может стать началом серьезных мирных переговоров для завершения российско-украинской войны.

Такое мнение озвучил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По убеждению главы МИД ФРГ, если такой шанс действительно появится, его нельзя упустить.

Вадефуль считает, что саммит G20 также поможет понять, готов ли сам глава Кремля говорить о завершении боевых действий.

"Мы многократно призывали российское правительство и Владимира Путина сесть за стол переговоров. И если такая возможность есть, то, вероятно, это станет, по крайней мере, началом серьезных переговоров", - отметил немецкий дипломат.

На этом фоне он напомнил, что важным условием для проведения переговоров является режим прекращения огня.

Следует отметить, что заявление Вадефуля о потенциальном участии Путина в саммите G20 идет вразрез с позицией других представителей немецких властей.

Так, спикер канцлера Фридриха Мерца - Стефан Корнелиус - недавно заявил, что "немецкое правительство не рассматривает отношения с Россией как обычный бизнес".

Таким образом, официальный Берлин дал понять, что не поддерживает приглашение главы Кремля на саммит "Большой двадцатки".

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