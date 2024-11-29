Херсон вторые сутки без света: не удалось заживить критическую инфраструктуру

Херсон вторые сутки без света после массированной атаки России на энергетику. В городе не удалось заживить критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

Как известно, утром 28 ноября Херсон был полностью обесточен. В городе был введен график подачи воды.

По состоянию на утро 29 ноября энергетикам не удалось возобновить электроснабжение в Херсоне. Также не удалось заживить критическую инфраструктуру.

"Выявлены дополнительные повреждения. Запуск критической инфраструктуры в общине предварительно запланирован на вторую половину дня", - сообщил начальник Херсонской ГВА.

Вчера Мрочко предупреждал, что Херсон может быть без света несколько дней. Он предполагал, что энергетики утром смогут подключить к питанию объекты критической инфраструктуры для обеспечения водо-, газо- и теплоснабжения.