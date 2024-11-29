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Херсон вторые сутки без света: не удалось заживить критическую инфраструктуру

Херсон, Пятница 29 ноября 2024 10:20
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Херсон вторые сутки без света: не удалось заживить критическую инфраструктуру Фото: в Херсоне не удалось заживить критическую инфраструктуру (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Херсон вторые сутки без света после массированной атаки России на энергетику. В городе не удалось заживить критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

Как известно, утром 28 ноября Херсон был полностью обесточен. В городе был введен график подачи воды.

По состоянию на утро 29 ноября энергетикам не удалось возобновить электроснабжение в Херсоне. Также не удалось заживить критическую инфраструктуру.

"Выявлены дополнительные повреждения. Запуск критической инфраструктуры в общине предварительно запланирован на вторую половину дня", - сообщил начальник Херсонской ГВА.

Вчера Мрочко предупреждал, что Херсон может быть без света несколько дней. Он предполагал, что энергетики утром смогут подключить к питанию объекты критической инфраструктуры для обеспечения водо-, газо- и теплоснабжения.

Удар по энергетике

Утром 28 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали объекты энергетики в Украине. Оккупанты выпустили 91 ракету и 97 дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство целей.

Воздушные силы сообщили о 12 попаданиях, в основном в объекты топливно-энергетического сектора. По данным ГСЧС, повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

В Украине усилили отключения света после массированной атаки врага.

Детальнее о последствиях вражеского обстрела - узнайте в материале РБК-Украина.

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