Херсон вторые сутки без света: не удалось заживить критическую инфраструктуру
Херсон вторые сутки без света после массированной атаки России на энергетику. В городе не удалось заживить критическую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.
Как известно, утром 28 ноября Херсон был полностью обесточен. В городе был введен график подачи воды.
По состоянию на утро 29 ноября энергетикам не удалось возобновить электроснабжение в Херсоне. Также не удалось заживить критическую инфраструктуру.
"Выявлены дополнительные повреждения. Запуск критической инфраструктуры в общине предварительно запланирован на вторую половину дня", - сообщил начальник Херсонской ГВА.
Вчера Мрочко предупреждал, что Херсон может быть без света несколько дней. Он предполагал, что энергетики утром смогут подключить к питанию объекты критической инфраструктуры для обеспечения водо-, газо- и теплоснабжения.
Удар по энергетике
Утром 28 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали объекты энергетики в Украине. Оккупанты выпустили 91 ракету и 97 дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство целей.
Воздушные силы сообщили о 12 попаданиях, в основном в объекты топливно-энергетического сектора. По данным ГСЧС, повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.
В Украине усилили отключения света после массированной атаки врага.
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