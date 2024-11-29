В Германии предупредили о растущей угрозе энергоснабжению Украины из-за атак России

Энергоснабжение Украины находится под увеличивающейся угрозой из-за целенаправленных атак со стороны России. Восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры становится все сложнее, что влияет на население, производство и оборонную промышленность.

Об этом заявил главный военный координатор немецкой помощи Украине Кристиан Фройдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

Он подчеркнул необходимость дальнейших поставок запчастей, генераторов и материальной помощи для поддержки украинских военных. Несмотря на усталость, украинское общество и армия сохраняют непоколебимую волю к победе.

"Воля украинского населения и украинских военных к победе в этой войне непоколебима. Но, конечно, есть и усталость", - заявил Фройдинг.

Он также отметил, что зимняя погода в зонах боевых действий не приведет к снижению интенсивности боевых действий.