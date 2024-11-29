У Німеччині попередили про зростаючу загрозу енергопостачанню України через атаки Росії
Енергопостачання України перебуває під зростаючою загрозою через цілеспрямовані атаки з боку Росії. Відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури стає дедалі складнішим, що впливає на населення, виробництво та оборонну промисловість.
Про це заявив головний військовий координатор німецької допомоги Україні Крістіан Фройдінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.
Він наголосив на необхідності подальших поставок запчастин, генераторів і матеріальної допомоги для підтримки українських військових. Попри втому, українське суспільство та армія зберігають непохитну волю до перемоги.
"Воля українського населення та українських військових до перемоги в цій війні непохитна. Але, звичайно, є і втома", - заявив Фройдінг.
Він також зазначив, що зимова погода в зонах бойових дій не призведе до зниження інтенсивності бойових дій.
Удар з енергетики
Вранці 28 листопада російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Було випущено 91 ракету та 97 дронів, більшість з яких знищено силами ППО.
Проте, зафіксовано 12 попадань, головним чином об'єктів паливно-енергетичного сектора. Пошкодження відзначені у Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях, повідомили у ДСНС.
Через атаки у низці регіонів посилили графіки відключень електроенергії. Херсон уже другу добу залишається без світла, а в Миколаївській області стався обрив електромережі.
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