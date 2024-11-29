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У Німеччині попередили про зростаючу загрозу енергопостачанню України через атаки Росії

П'ятниця 29 листопада 2024 15:01
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У Німеччині попередили про зростаючу загрозу енергопостачанню України через атаки Росії Фото: головний військовий координатор німецької допомоги Україні Крістіан Фройдінг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Енергопостачання України перебуває під зростаючою загрозою через цілеспрямовані атаки з боку Росії. Відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури стає дедалі складнішим, що впливає на населення, виробництво та оборонну промисловість.

Про це заявив головний військовий координатор німецької допомоги Україні Крістіан Фройдінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

Він наголосив на необхідності подальших поставок запчастин, генераторів і матеріальної допомоги для підтримки українських військових. Попри втому, українське суспільство та армія зберігають непохитну волю до перемоги.

"Воля українського населення та українських військових до перемоги в цій війні непохитна. Але, звичайно, є і втома", - заявив Фройдінг.

Він також зазначив, що зимова погода в зонах бойових дій не призведе до зниження інтенсивності бойових дій.

Удар з енергетики

Вранці 28 листопада російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Було випущено 91 ракету та 97 дронів, більшість з яких знищено силами ППО.

Проте, зафіксовано 12 попадань, головним чином об'єктів паливно-енергетичного сектора. Пошкодження відзначені у Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях, повідомили у ДСНС.

Через атаки у низці регіонів посилили графіки відключень електроенергії. Херсон уже другу добу залишається без світла, а в Миколаївській області стався обрив електромережі.

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