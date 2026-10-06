ua en ru
Вт, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Германии предупредили об "аппетитах" Путина: ему нужны страны Балтии, Молдова и Грузия

23:19 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
В Германии предупредили об "аппетитах" Путина: ему нужны страны Балтии, Молдова и Грузия Фото: министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Германии считают, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине. Он может атаковать, в частности, страны Балтии, Молдову и Грузию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля, передает ZDFheute.

Цель Путина больше

Министр предполагает, что у России есть дальнейшие планы, кроме войны с Украиной.

Вадефуль предупреждает, что Россия также может претендовать на страны с орбиты бывшего СССР - Эстонию, Литву, Латвию. Как их союзница, Германия может пострадать.

На вопрос, что именно подразумевалось под дальнейшими планами, Вадефуль ответил, что Путин ранее назвал распад СССР величайшей катастрофой 20-го века.

"Если это была самая большая катастрофа, то он, вероятно, хочет ее исправить. Это касается Украины , а также Грузии, Молдовы и стран Балтии", - говорит он.

Германия имеет обязательства

Относительно обязательств Германии как члена НАТО Вадефуль заявил, что пересечение противником границ с Польшей, Эстонией, Латвией или Литвой тоже будет считаться нападением на ФРГ.

"Хотя нарушение границы тогда должно быть официально установлено с помощью процедуры, это, в принципе, наше обязательство, и Германия придерживается его", - говорит Вадефуль.

Гибридные атаки РФ

Германия уже сталкивается с гибридными атаками со стороны России , сказал Вадефуль.

Он упомянул инциденты с дронами в Лейпциге и отметил, что кибератаки происходят "постоянно".

Однако Вадефуль добавил, что эти инциденты были враждебными и могут быть предвестником чего-то более серьезного.

Раниеш РБК-Украина писало, что в Германии ожидают переговоры насчет окончания войны России против Украины "вскоре". Страна хочет участвовать в них.

Кроме того, Вадефуль провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Немецкий политик объяснил, что встреча состоялась по просьбе коллег.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация
Новости
Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны
Рубио: Ситуация в Украине движется не в направлении завершения войны
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья