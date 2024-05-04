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В Германии избили кандидата в Европарламент от партии Шольца

Фото: Маттиас Эке, немецкий политик (flickr.com/jusos)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Дрездене серьезно избили кандидата в Европейский парламент от Социал-демократической партии Германии, выходцем которой является канцлер Олаф Шольц. Речь идет о Маттиасе Эке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

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Напомним, выборы в Европарламент запланированы на 6-9 июня 2024 года. На этих выборах также баллотируется действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая пообещала дать отпор "друзьям Путина" в Европарламенте.

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Олаф Шольц