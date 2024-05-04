В Германии избили кандидата в Европарламент от партии Шольца

Напомним, выборы в Европарламент запланированы на 6-9 июня 2024 года. На этих выборах также баллотируется действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая пообещала дать отпор "друзьям Путина" в Европарламенте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.