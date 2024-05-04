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У Німеччині побили кандидата в Європарламент від партії Шольца

Фото: Маттіас Еке, німецький політик (flickr.com/jusos)
Автор: Дмитро Левицький

У Дрездені серйозно побили кандидата до Європейського парламенту від Соціал-демократичної партії Німеччини, вихідцем якої є канцлер Олаф Шольц. Йдеться про Маттіаса Еке.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

На кандидата від СДПН напали під час 

Нагадаємо, вибори до Європарламенту заплановані на 6-9 червня 2024 року. На цих виборах також балотується чинна президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка пообіцяла дати відсіч "друзям Путіна" в Європарламенті.

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Олаф Шольц