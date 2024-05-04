У Німеччині побили кандидата в Європарламент від партії Шольца

Нагадаємо, вибори до Європарламенту заплановані на 6-9 червня 2024 року. На цих виборах також балотується чинна президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка пообіцяла дати відсіч "друзям Путіна" в Європарламенті.

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