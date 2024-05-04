У Німеччині побили кандидата в Європарламент від партії Шольца

У Дрездені серйозно побили кандидата до Європейського парламенту від Соціал-демократичної партії Німеччини, вихідцем якої є канцлер Олаф Шольц. Йдеться про Маттіаса Еке.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
На кандидата від СДПН напали під час
Нагадаємо, вибори до Європарламенту заплановані на 6-9 червня 2024 року. На цих виборах також балотується чинна президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка пообіцяла дати відсіч "друзям Путіна" в Європарламенті.
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