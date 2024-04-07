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Выборы в ЕС. Урсула фон дер Ляйен начала кампанию с обещания дать отпор "друзьям Путина"

Греция, Воскресенье 07 апреля 2024 16:42
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Выборы в ЕС. Урсула фон дер Ляйен начала кампанию с обещания дать отпор "друзьям Путина" Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала свою кампанию на выборах в Европейский парламент. Выступая в Греции, она пообещала дать отпор сторонникам российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Россия не только пытается стереть Украину с лица земли. Но агрессия России шире: она годами совершает гибридные атаки против Европы. Через кибератаки, через манипулирование социальными медиа, посредством инструментализации мигрантов", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, "друзья Путина" в Европе пытаются "переписать историю" и "украсть будущее" европейцев под видом популистов или демагогов. Речь идет об ультраправых партиях в Европе.

"Независимо от того, это AfD в Германии или Assemblement National во Франции, или Konfederacja в Польше, или другие. Названия могут быть разными, но цель та же: они топчут наши ценности и хотят украсть наше будущее. В последующие дни, недели и месяцы наша задача - дать отпор", - подчеркнула она.

Урсула фон дер Ляйен - ведущая кандидатка от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент. Выборы в Европарламент запланированы на 6-9 июня 2024 года. Они станут первыми после выхода Британии из состава ЕС.

Год выборов

В 2024 году впервые в истории выборы пройдут более чем в 70 странах с общим населением в 4 млрд человек. И результаты, как минимум, части из них, особенно на Западе, могут повлиять на поддержку Украины.

В частности, вчера в Словакии прошли выборы президента. За должность состязались союзник антиукраинского премьера Роберта Фицо и прозападный экс-министр иностранных дел. РБК-Украина рассказывало, кто одержал победу.

Подробнее о ключевых выборах 2024 года - читайте в материале РБК-Украина.

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