Выборы в ЕС. Урсула фон дер Ляйен начала кампанию с обещания дать отпор "друзьям Путина"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала свою кампанию на выборах в Европейский парламент. Выступая в Греции, она пообещала дать отпор сторонникам российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

"Россия не только пытается стереть Украину с лица земли. Но агрессия России шире: она годами совершает гибридные атаки против Европы. Через кибератаки, через манипулирование социальными медиа, посредством инструментализации мигрантов", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, "друзья Путина" в Европе пытаются "переписать историю" и "украсть будущее" европейцев под видом популистов или демагогов. Речь идет об ультраправых партиях в Европе.

"Независимо от того, это AfD в Германии или Assemblement National во Франции, или Konfederacja в Польше, или другие. Названия могут быть разными, но цель та же: они топчут наши ценности и хотят украсть наше будущее. В последующие дни, недели и месяцы наша задача - дать отпор", - подчеркнула она.

Урсула фон дер Ляйен - ведущая кандидатка от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент. Выборы в Европарламент запланированы на 6-9 июня 2024 года. Они станут первыми после выхода Британии из состава ЕС.