В Германии не планируют давить на украинских беженцев, чтобы они вернулись домой

Германия не хочет переубеждать беженцев из Украины, чтобы они вернулись на Родину. Такое решение они должны принимать самостоятельно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью RND заявила министр развития Германии Свенья Шульце.
Журналисты заявили чиновнице, что в Украине есть нехватка квалифицированных кадров, в то время как в Германии проживает большое количество украинцев, которые живут на немецкие средства.
У Шульце уточнили, не планирует ли Германия на этом фоне поощрять украинцев возвращаться на Родину.
Министр в ответ отметила, что ее страна не планирует давить на украинцев.
"Чтобы было понятно: украинцы, которые нашли у нас убежище, сами решают, хотят ли они вернуться на родину и когда", - добавила Шульце.
Также, по ее словам, проблему нехватки кадров в Украине можно решить возвращением в страну беженцев из Европы, которые получили там рабочую квалификацию.
Но министр уточнила, что рабочие квалификации, которые были получены в европейских странах, не признают в Украине. Эта тема будет поднята на конференции по восстановлению Украины 11-12 июня в Германии.
Напомним, в конце мая стало известно, что комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции поддержал программу помощи украинцам, которые возвращаются на Родину.
Для таких граждан Украины в ряде стран Европы вводят выплаты. В частности, в Норвегии уже выплачивают по 1500 евро.
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