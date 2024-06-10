В Германии не планируют давить на украинских беженцев, чтобы они вернулись домой

Журналисты заявили чиновнице, что в Украине есть нехватка квалифицированных кадров, в то время как в Германии проживает большое количество украинцев, которые живут на немецкие средства.

У Шульце уточнили, не планирует ли Германия на этом фоне поощрять украинцев возвращаться на Родину.

Министр в ответ отметила, что ее страна не планирует давить на украинцев.

"Чтобы было понятно: украинцы, которые нашли у нас убежище, сами решают, хотят ли они вернуться на родину и когда", - добавила Шульце.

Также, по ее словам, проблему нехватки кадров в Украине можно решить возвращением в страну беженцев из Европы, которые получили там рабочую квалификацию.

Но министр уточнила, что рабочие квалификации, которые были получены в европейских странах, не признают в Украине. Эта тема будет поднята на конференции по восстановлению Украины 11-12 июня в Германии.