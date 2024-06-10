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В Германии не планируют давить на украинских беженцев, чтобы они вернулись домой

Фото: Германия не будет принуждать украинских беженцев возвращаться домой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия не хочет переубеждать беженцев из Украины, чтобы они вернулись на Родину. Такое решение они должны принимать самостоятельно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью RND заявила министр развития Германии Свенья Шульце.

Журналисты заявили чиновнице, что в Украине есть нехватка квалифицированных кадров, в то время как в Германии проживает большое количество украинцев, которые живут на немецкие средства. 

У Шульце уточнили, не планирует ли Германия на этом фоне поощрять украинцев возвращаться на Родину. 

Министр в ответ отметила, что ее страна не планирует давить на украинцев. 

"Чтобы было понятно: украинцы, которые нашли у нас убежище, сами решают, хотят ли они вернуться на родину и когда", - добавила Шульце. 

Также, по ее словам, проблему нехватки кадров в Украине можно решить возвращением в страну беженцев из Европы, которые получили там рабочую квалификацию. 

Но министр уточнила, что рабочие квалификации, которые были получены в европейских странах, не признают в Украине. Эта тема будет поднята на конференции по восстановлению Украины 11-12 июня в Германии. 

Что предшествовало

Напомним, в конце мая стало известно, что комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции поддержал программу помощи украинцам, которые возвращаются на Родину.

Для таких граждан Украины в ряде стран Европы вводят выплаты. В частности, в Норвегии уже выплачивают по 1500 евро.

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