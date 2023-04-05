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В Германии подсанкционный друг Путина не смог приобрести аэропорт, - Bild

Фото: Виктор Харитонин, российский олигарх (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российский олигарх Виктор Харитонин, которого в Германии считают другом диктатора Владимира Путина, не смог приобрести немецкий аэропорт Франкфурт-Хан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации издания, аэропорт, который являлся авиабазой США, но позже начал принимать гражданские рейсы, намеревалась приобрести связанная с Харитониным фирма NR Holding. Но компания Triwo AG из Трира предложила более высокую цену и стороны пришли к договоренности.

В издании отмечают, что состояние Харитонина оценивают в 1,4 миллиарда долларов, он владеет компанией "Фармстандарт", одним из главных производителей вакцины "Спутник V".

"В немецких СМИ его называют другом Путина с хорошими связями в Кремле. Харитонин находится под санкциями США, но не включен в санкционные списки ЕС", - добавляют в Bild.

Напомним, ранее стало известно, что в Швейцарии банкиры, которые помогали другу Путина виолончелисту Сергею Ролдугину, получили приговор.

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