В Германии оштрафовали депутата за нанесение свастики на машины украинцев

В прокуратуре сообщили, что депутат оштрафован на 50 дневных ставок за "использование символики неконституционных организаций" и применение инвективной лексики. К сожалению, сумма штрафа держится в секрете.

Инцидент произошел в январе и марте в подземном гараже в Баден-Бадене. Если депутат не обратится в суд с апелляцией, то штраф вступит в силу 8 сентября.

"Зеленые", "Христианско-демократический союз" (ХДС), а также "Свободные граждане Баден-Бадена" резко осудили инцидент и призвали депутата подать в отставку.

"Для меня этот процесс возмутителен. Если обвинения подтвердятся, этому человеку придется уйти в отставку", - заявил лидер фракции ХДС в муниципальном совете Ансгар Гернсбек.

Городские власти Баден-Бадена все еще подбирают соответствующее наказание для депутата совета. Пока они не примут решение, комментировать этот вопрос не хотят. Также нет информации, к какой партии принадлежит мужчина.

Помощь Германии для Украины

Германия с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ является одним из лидеров среди стран, оказывающих украинским войскам помощь.

В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 9 августа Германии передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot.

При этом 17 августа Германия передала Украине пусковые установки для усиления противовоздушной обороны и переносные радары.