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Украина стала главным импортером оружия из Германии в 2022 году

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Украина, Вторник 03 января 2023 20:34
Украина стала главным импортером оружия из Германии в 2022 году Фото: Украина стала главным импортером оружия из Германии в 2022 году (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В результате полномасштабного вторжения России на территорию Украины в 2022 году Украина стала крупнейшим импортером оружия из Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Министерства экономики Германии.

В прошлом году правительство Германии выдало индивидуальных лицензий на экспорт вооружений на сумму 8,36 млрд евро. На Украину пришлась четверть всего экспорта, а именно - почти 2,25 млрд евро.

Второе место в списке стран, куда было отправлено больше всего немецкого оружия, заняли Нидерланды, на третьей и четвертой строчках - США и Великобритания.

"Более 90% экспорта оружия идет в близкие страны-партнеры и в Украину для самообороны. К остальным третьим странам относятся ограничительно, согласно политическим принципам. Также в интересах нашей безопасности, чтобы оружие не попало в руки стран, систематически нарушающих права человека", - сказал государственный секретарь министерства экономики и защиты климата Германии.

Напомним, немецкая компания приступила к производству самоходных артиллерийских установок для украинской армии.

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