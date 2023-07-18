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В Германии обстрел Россией Одессы приравняли к ракетному удару по всему миру

Фото: министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Каждая ракета, которую Россия выпустила по украинскому порту Одесса, также является эквивалентом ракетных обстрелов голодающих в мире людей.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе выступления в Совбезе ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ее комментарий вызвал волну критики в адрес Москвы после того, как Россия обстреляла украинские порты после выхода государства-агрессора из "зернового соглашения".

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что продление "зернового соглашения" без России может якобы повлечь за собой риски для экспорта украинского продовольствия по Черному морю.

Срыв "зернового соглашения"

В понедельник, 17 июля, в России заявили, что не будут продлевать "зерновое соглашение" якобы из-за того, что условия Москвы "не выполняются".

При этом в последние несколько месяцев Россия и так отказывалась полноценно выполнять свои обязательства в рамках соглашения. Да, она блокировала проведение инспекций судов и запрещала вывоз зерна из порта "Южный".

В то же время , Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Ночная атака РФ по Одессе

В ночь на 18 июля РФ снова атаковала территорию Украины, применив ударные БПЛА и ракеты.

Сначала о взрывах сообщили в Херсоне, а позже в Николаеве – там заявляли о работе ПВО. После этого серия взрывов прогремела в Одессе.

В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

Все, что известно об очередной атаке кафиров, - читайте в материале РБК-Украина.

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