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В Германии назвали количество граждан, уехавших на войну в Украину

Иллюстративное фото: В Германии назвали количество граждан, уехавших на войну в Украину (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Из Германии с начала полномасштабного вторжения России в Украину на войну отправились десятки граждане страны. Министерство внутренних дел впервые предоставило данные о количестве граждан Германии, которые воюют в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag.

Так, на войну в Украину уехал 61 человек. По данным МВД Германии, эти люди имеют "экстремистские взгляды или связь с политически мотивированными уголовными преступлениями".

При этом 39 немцев подозревают в том, что они покинули страну с намерением принять участие в боевых действиях. Из них 27 воюют на стороне России, а 12 - на стороне Украины.
В отношении подавляющего большинства из них власти имеют конкретную информацию о том, что они участвовали в боевых действиях.

По данным МВД, среди них есть как правые, так и левые экстремисты.

Помощь Украине от Германии

Германия регулярно передает Украине пакеты военной помощи.

Недавно Украина получила от Германии первые 10 танков Leopard 1А5.

К тому же Берлин передал новый пакет военной помощи Украине, в который вошла техника для новых ЗРК IRIS-T SLM, тяжелая транспортная техника, "зенитки" против Shahed-136 и других дронов, боеприпасы и прочее.

Кроме того, уже в этом году Украина получит от Германии две передовые системы ПВО Skynex.

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Война России против Украины