В Германии назвали количество граждан, уехавших на войну в Украину

Так, на войну в Украину уехал 61 человек. По данным МВД Германии, эти люди имеют "экстремистские взгляды или связь с политически мотивированными уголовными преступлениями".

При этом 39 немцев подозревают в том, что они покинули страну с намерением принять участие в боевых действиях. Из них 27 воюют на стороне России, а 12 - на стороне Украины.

В отношении подавляющего большинства из них власти имеют конкретную информацию о том, что они участвовали в боевых действиях.

По данным МВД, среди них есть как правые, так и левые экстремисты.

Помощь Украине от Германии

Германия регулярно передает Украине пакеты военной помощи.

Недавно Украина получила от Германии первые 10 танков Leopard 1А5.

К тому же Берлин передал новый пакет военной помощи Украине, в который вошла техника для новых ЗРК IRIS-T SLM, тяжелая транспортная техника, "зенитки" против Shahed-136 и других дронов, боеприпасы и прочее.

Кроме того, уже в этом году Украина получит от Германии две передовые системы ПВО Skynex.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.