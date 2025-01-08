В Германии налет неизвестных дронов считают частью гибридной войны РФ, - BILD

Немецкие правоохранители в последнее время фиксируют более частые нарушения воздушного пространства страны. Там считают, что это часть гибридной войны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD .

Как пишет BILD, в декабре прошлого года был зафиксирован массовый налет дронов над территорией земли Рейнланд-Пфальц. Дроны были замечены рядом с военными объектами.

По словам представителя МВД, только в земле Рейнланд-Пфальц в 2024 году в полицию поступило "около 100 заявлений" относительно неизвестных дронов.

"Использование крупных беспилотников для шпионажа за объектами, имеющими отношение к безопасности, заметно растет в Германии. Предположительно, они являются частью российской гибридной войны", - рассказали в МВД Германии.

По данным BILD, ни один из этих дронов не удалось перехватить или сбить.

Особую угрозу представляют разведывательные полеты дронов над аэропортами и военными объектами Бундесвера и американских вооруженных сил в Германии. В частности, среди таких объектов - базы США в Рамштайне и Шпангдалеме.

Отмечается, что это не "коммерческие хобби-дроны". Радиус действия таких больших дронов технически может "превышать 188 километров", поэтому предполагается, что их взлеты и посадки происходят за пределами Германии.

Неизвестные дроны над военными объектами в Европе

Стоит напомнить, что в странах Европы неоднократно летали неизвестные дроны над военными объектами. К этому может быть причастна Россия.

В частности, в ноябре над военными базами США в Британии пролетели небольшие беспилотные летательные аппараты.