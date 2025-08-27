В Германии могли идентифицировать всех причастных к подрыву "Северных потоков", - СМИ

Немецкое следствие могло идентифицировать всех причастных к подрыву "Северных потоков". Все они якобы имеют отношение к Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование ZEIT, Süddeutsche Zeitung и ARD.
По данным расследования, все подозреваемые в подрывах были установлены и на них выданы ордера на арест. И якобы все они имеют отношение к Украине.
Немецкое следствие считает, что в операции участвовали семь человек: четыре водолаза, лицо, ответственное за взрывчатку, капитан и арестованный в Италии Сергей К. (Кузнецов - ред.), который ждет решения суда об экстрадиции в Германию.
Все они входили в состав экипажа яхты "Андромеда", которую использовали для совершения диверсии.
Отмечается, что подозреваемые путешествовали через Польшу, используя настоящие украинские паспорта, хотя и с фальшивыми именами.
Среди идентифицированных:
Впрочем, окончательных выводов о причастности Украины к подрыву "Северных потоков" у немецких следователей пока нет. Украинская сторона обвинения в причастности отвергает.
Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Они привели к серьезным повреждениям обоих газопроводов, полностью выведя их из строя. Расследование проводилось несколькими странами, однако установить, кто именно стоит за взрывами, так и не удалось.
В СМИ появилась версия о том, что за несколько дней до инцидента в районе прохождения газопровода находилось судно "Андромеда", арендованное польской компанией. Владельцами этой компании являются два гражданина Украины.
В августе 2025 года стало известно, что в Италии задержали гражданина Украины, которого Германия подозревает в организации взрывов на "Северных потоках" Речь о 49-летнем Сергее Кузнецове, бывшем военнослужащем сил специального назначения.
Кузнецова считают командиром яхты "Андромеда", которую использовали для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", соединявших Германию и Россию.
По данным следствия, на яхте "Андромеда" якобы был не только Кузнецов. Вместе с ним там было по меньшей мере пятеро: женщина и четверо водолазов-подрывников.
На судебном заседании Кузнецов отверг обвинения в подрыве газопроводов и не согласился на экстрадицию в Германию. По его словам, во время взрывов он находился в Украине.
Следующее судебное заседание по делу состоится 3 сентября.