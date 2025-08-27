RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Германии могли идентифицировать всех причастных к подрыву "Северных потоков", - СМИ

Фото: в Германии могли идентифицировать всех причастных к подрыву "Северных потоков" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Немецкое следствие могло идентифицировать всех причастных к подрыву "Северных потоков". Все они якобы имеют отношение к Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование ZEIT, Süddeutsche Zeitung и ARD.

По данным расследования, все подозреваемые в подрывах были установлены и на них выданы ордера на арест. И якобы все они имеют отношение к Украине.

Немецкое следствие считает, что в операции участвовали семь человек: четыре водолаза, лицо, ответственное за взрывчатку, капитан и арестованный в Италии Сергей К. (Кузнецов - ред.), который ждет решения суда об экстрадиции в Германию.

Все они входили в состав экипажа яхты "Андромеда", которую использовали для совершения диверсии.

Отмечается, что подозреваемые путешествовали через Польшу, используя настоящие украинские паспорта, хотя и с фальшивыми именами.

Среди идентифицированных:

  • инструктор по дайвингу Владимир С., который находился в Польше, но после того, Германия выдала ордер на его арест покинул страну;
  • Всеволод К., который в 2024 декабре погиб на войне);
  • Евгений У., который якобы отвечал за взрывчатку;
  • профессиональная дайверша Валерия Т.;
  • капитан яхты с паспортами на имя "Михаил Попов" и "Юрий Котенко".

Впрочем, окончательных выводов о причастности Украины к подрыву "Северных потоков" у немецких следователей пока нет. Украинская сторона обвинения в причастности отвергает.

 

Подрыв "Северных потоков"

Напомним, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Они привели к серьезным повреждениям обоих газопроводов, полностью выведя их из строя. Расследование проводилось несколькими странами, однако установить, кто именно стоит за взрывами, так и не удалось.

В СМИ появилась версия о том, что за несколько дней до инцидента в районе прохождения газопровода находилось судно "Андромеда", арендованное польской компанией. Владельцами этой компании являются два гражданина Украины.

В августе 2025 года стало известно, что в Италии задержали гражданина Украины, которого Германия подозревает в организации взрывов на "Северных потоках" Речь о 49-летнем Сергее Кузнецове, бывшем военнослужащем сил специального назначения.

Кузнецова считают командиром яхты "Андромеда", которую использовали для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", соединявших Германию и Россию.

По данным следствия, на яхте "Андромеда" якобы был не только Кузнецов. Вместе с ним там было по меньшей мере пятеро: женщина и четверо водолазов-подрывников.

На судебном заседании Кузнецов отверг обвинения в подрыве газопроводов и не согласился на экстрадицию в Германию. По его словам, во время взрывов он находился в Украине.

Следующее судебное заседание по делу состоится 3 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток