В Германии масштабная забастовка фермеров. В Берлин съехались тысячи тракторов (фото)

Как сообщается, участники демонстрации начали съезжаться со всей страны с вечера воскресенья, 14 января, и продолжают до сих пор.

Всего ожидается около 5 тысяч тракторов и другой сельскохозяйственной техники, а также около 10 тысяч протестующих.

Причиной протестов стали планы немецкого правительства отменить налоговые льготы на дизель для сельхозтехники. Фермеры требуют оставить все имеющиеся у них привилегии.

На технике забастовщиков висят плакаты против отмены субсидий и с более широкими жалобами на власть, в том числе "хищение", "кумовство" и "разжигание войны".

На протесте в Берлине планирует выступить также министры финансов Кристиан Линднер от "Свободных демократов".

Кроме того, акции протеста запланированы также в ряде других городов Германии.

Тем временем лидеры коалиционных партий - СДПГ, "Зеленых" и "Свободных демократов" пригласили руководителей фермерских организаций на обсуждение.

Фото: в Германии масштабная забастовка фермеров (dw.com)

Забастовка фермеров в Германии

В Германии начались масштабные забастовки, которые могут привести к транспортному коллапсу. 8 января фермеры начали перекрывать дороги и автомагистрали по всей стране.

Немецкие фермеры бастуют против роста цен на сельскохозяйственное дизельное горючее и транспортный налог. Ассоциация фермеров запланировала акцию протеста, которая продлится с 8 по 15 января и должна завершиться митингом в Берлине.