В Германии хотят закупить для армии новую модель ракет Taurus, - Spiegel

По информации издания, поднял такой вопрос министр обороны Германии Борис Писториус. Минобороны уже подало в бюджетный комитет проект в конфиденциальных документах бюджета на 2025 год.

Там указано, что для Германии было бы целесообразно с военной точки зрения заказать 600 крылатых ракет Taurus Neo на сумму около 2,1 миллиарда евро. Первые ракеты могли бы поставить в 2029 году.

Но из-за нехватки денег проект внесли только в качестве опции в индивидуальном плане Минобороны. Для запуска проекта ведомству потребуется всего около 350 миллионов евро в 2025 году, большая часть затрат на высокотехнологичное оружие будет оплачена не раньше 2029 года.

Spiegel обращает внимание, что пока у Бундесвера есть около 600 единиц старой модели Taurus.

Стоит заметить, что в открытом доступе характеристик ракеты Taurus Neo нет.