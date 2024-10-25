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В Германии хотят закупить для армии новую модель ракет Taurus, - Spiegel

Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Германия планирует оснастить свою армию новой моделью дальнобойных крылатых ракет Taurus. Но для этого может хватить средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По информации издания, поднял такой вопрос министр обороны Германии Борис Писториус. Минобороны уже подало в бюджетный комитет проект в конфиденциальных документах бюджета на 2025 год. 

Там указано, что для Германии было бы целесообразно с военной точки зрения заказать 600 крылатых ракет Taurus Neo на сумму около 2,1 миллиарда евро. Первые ракеты могли бы поставить в 2029 году. 

Но из-за нехватки денег проект внесли только в качестве опции в индивидуальном плане Минобороны.  Для запуска проекта ведомству потребуется всего около 350 миллионов евро в 2025 году, большая часть затрат на высокотехнологичное оружие будет оплачена не раньше 2029 года.

Spiegel обращает внимание, что пока у Бундесвера есть около 600 единиц старой модели Taurus. 

Стоит заметить, что в открытом доступе характеристик ракеты Taurus Neo нет.

Taurus для Украины

Напомним, Украина уже неоднократно просила Германию о передаче дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Против таких поставок выступил сам канцлер Германии Олаф Шольц. Только вчера, 24 октября, он в очередной раз заявил, что поставка Taurus могла бы привести к эскалации конфликта.

В свою очередь кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц поддержал идею о предоставлении Украине немецких ракет, но для этого есть условие.

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