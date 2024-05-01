В Германии экстремисты подожгли дом главы Rheinmetall за помощь Украине

По информации издания, дачу Паппергера подожгли в коммуне Хермансбург, которая находится в Нижней Саксонии.

"В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы подожгли дачный домик Армина Паппергера на его участке", - сказано в письме, которое обнародовали левые экстремисты.

По их словам, Rheinmetall - одна из тех компаний, которая якобы наживается на "переломном моменте". Так немецкий канцлер Олаф Шольц называет войну России против Украины.

Экстремисты добавляют, что Rheinmetall накапливает старую военную технику, которая может быть продана Украине вместе с боеприпасами для получения огромной прибыли.

"Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе", - сказано в их сообщении.

Немецкие правоохранительные органы уже занялись расследованием и проверяют подлинность этого письма.