RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии экстремисты подожгли дом главы Rheinmetall за помощь Украине

Фото: Армин Паппергер, глава Rheinmetall (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Германии левые экстремисты устроили пожар в дачном домике главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации издания, дачу Паппергера подожгли в коммуне Хермансбург, которая находится в Нижней Саксонии. 

"В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы подожгли дачный домик Армина Паппергера на его участке", - сказано в письме, которое обнародовали левые экстремисты. 

По их словам, Rheinmetall - одна из тех компаний, которая якобы наживается на "переломном моменте". Так немецкий канцлер Олаф Шольц называет войну России против Украины. 

Экстремисты добавляют, что Rheinmetall накапливает старую военную технику,  которая может быть продана Украине вместе с боеприпасами для получения огромной прибыли. 

"Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе", - сказано в их сообщении. 

Немецкие правоохранительные органы уже занялись расследованием и проверяют подлинность этого письма. 

Rheinmetall и помощь Украине

Отметим, немецкая компания Rheinmetall активно помогает Украине оборонятся от российских оккупантов. В частности, она предоставила украинским военным большое количество военной техники, в том числе более 100 БМП Marder.

Также Rheinmetall предоставляет ВСУ 155-мм артиллерийские снаряды, которые являются одной из главных потребностей для украинских защитников.

При этом Rheinmetall планирует построить четыре завода на территории Украины, где будут производить и обслуживать технику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь УкраинеВоенная помощь