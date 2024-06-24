ЕС разработал механизм обхода вето Венгрии на покупку оружия Украине за счет активов РФ, - Боррель

Европейский союз разработал юридический обходной путь, чтобы обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли, полученной от замороженных активов России в этом году.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial TImes.

Он отметил, что поскольку Венгрия воздержалась от предыдущего соглашения о выделении доходов от замороженных активов России, она "не должна быть частью решения об использовании этих денег". Боррель добавил, что этот обходной путь "сложен, как и любое юридическое решение, но он работает".

Обход Будапешта может также устранить препятствие, которое может осложнить усилия G7 по привлечению кредита в размере 50 млрд долларов для Киева к декабрю, который должен быть погашен за счет будущих поступлений - решение, принятое лидерами на саммите в Италии в начале этого месяца.

Почти 200 млрд евро иммобилизованы в ЕС, в основном в Бельгии, и блок ранее в этом году согласился использовать прибыль, полученную в феврале, для закупки оружия для Украины.

Венгрия уже давно выступает против того, чтобы ЕС коллективно оказывал военную поддержку Украине. Будапешт также блокирует семь других решений, связанных с вооружением Киева, на сумму около 6,6 млрд евро.

Юридический обходной путь будет обсуждаться министрами иностранных дел ЕС в понедельник, 24 июня.

Обеспокоенность США и других партнеров по G7 тем, что Венгрия может заблокировать решение ЕС о сохранении российских активов в замороженном состоянии на неопределенный срок, вызвала значительные задержки в переговорах по кредиту в 50 млрд долларов.

По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, юридический обходной путь для использования средств ЕС, скорее всего, будет достаточным для того, чтобы гарантировать выплату кредита.