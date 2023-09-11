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В Германии допустили санкции ЕС за проведение российских "выборов" в оккупации

Берлин, Понедельник 11 сентября 2023 15:34
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В Германии допустили санкции ЕС за проведение российских "выборов" в оккупации Фото: в Германии допустили санкции ЕС за проведение российских "выборов" в оккупации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз может ввести санкции за проведение так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Представитель немецкого ведомства уточнил, что санкции могут ввести против лиц, которые ответственны за проведение псевдовыборов.

"Выборы" в оккупации

Напомним, с 8 по 10 сентября россияне проводили “выборы” в оккупации. Таким образом враг хотел якобы узаконить контроль над захваченными территориями нашей страны.

На фоне подобных действий постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал ввести жесткие санкции против России в ходе заседания Совета безопасности ООН.

Также в украинском МИД рассказали, что инициируют включение факта проведения незаконных выборов в резолюции Генассамблеи ООН.

В то же время постоянный представитель ЕС при Организации Олаф Ског пообещал, что политическое руководство РФ и другие причастные к "выборам" лица столкнутся с последствиями.

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