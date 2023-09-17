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В Берлине экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота

Берлин, Воскресенье 17 сентября 2023 22:35
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В Берлине экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота Фото: экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота (twitter.com/manaf12hassan)
Автор: Дмитрий Левицкий

Экоактивисты движения "Последнее поколение" облили краской Бранденбургские ворота в Берлине. Таким образом, они выразили протест против политики немецких властей по использованию ископаемого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Краской облили все шесть столбов Бранденбургских ворот. Правоохранители задержали 14 человек и сейчас проводят расследование по факту повреждения памятки. Также краской облили Парижскую площадь перед воротами.

В движении "Последнее поколение" заявили, что не несут ответственности за эту акцию. Там утверждают, что участники акции использовали огнетушители, а не краску.

Активисты движения "Последнее поколение", как сообщают СМИ, требуют, чтобы Германия полностью отказалась от ископаемого топлива (бензин, уголь, газ) до 2030 года. Движение планирует новые акции, в частности, в Берлине завтра ожидается блокировка дорог.

В немецком правительстве категорически осуждают поведение экоактивистов. Как заявила министр внутренних дел Нэнси Фейзер, этим движение "Последнее поколение" ничего не достигает, а лишь наносит ущерб общественной поддержке, в которой нуждается защита климата.

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