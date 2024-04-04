Германия обвинила Россию в сбоях работы GPS в районе стран Балтии

"Постоянные сбои в работе глобальной навигационной спутниковой системы, вероятнее всего, имеют российское происхождение и основаны на сбоях в электромагнитном спектре, в частности тех, что происходят в Калининградской области", - заявил представитель Минобороны.

Чиновник отказался сообщить подробности о том, как Германия сделала такой вывод, или о точном характере сбоев, сославшись на причины военной безопасности.

Подавление сигналов GPS может мешать работе коммерческих авиалайнеров, но они обычно могут ориентироваться и другими способами.