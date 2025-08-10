Германия остановила экспорт оружия Израилю: в партии Мерца против его решения

В пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна приостанавливает экспорт оружия в Израиль. В связи с этим в блоке ХДС/ХСС нарастает недовольство решением канцлера.

Об этом сообщает РБК-Украина со на Welt .

Отметим, что причиной приостановки экспорта стали планы Израиля взять под контроль весь Сектор Газа.

По этой причине почетный председатель ХСС Хорст Зеехофер выступил с публичной критикой решения Мерца. Он назвал приостановку экспорта орудия в Израиль "внешнеполитической ошибкой".

Кроме того, депутат парламента Мюнхена от ХСС Штефан Пильзингер тоже раскритиковал канцлера Германии.

"Мне непонятно, что это значит: "Никакого оружия, которое может быть использовано в секторе Газа". Де-факто это означает, что мы вряд ли сможем поставлять оружие вообще", - сказал он.

Кроме того, сегодня в воскресенье, 10 августа, представители по внешней политике из ХДС и ХСС планируют провести видеоконференцию для обсуждения актуальных событий на международной арене. В обсуждении также примет участие советник по внешней политике Мерца - Гюнтер Зауттер.

Стоит отметить, что хоть такие консультации являются привычным форматом, но проведение встречи в самый разгар летнего отпускного периода подчеркивает, что внутри ХДС/ХСС возникла необходимость в диалоге.

