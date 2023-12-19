Германия снизит зависимость от РФ с помощью рекордных поставок газа из Норвегии

Норвежская компания Equinor подписала свой крупнейший долгосрочный газовый контракт за почти 40 лет в рамках сделки на сумму 50 млрд евро с немецкой государственной энергетической группой SEFE.

Об этом заявил исполнительный директор государственной компании Equinor Андерс Опедал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Издание отмечает, что страны ЕС стремятся к стабильным поставкам, чтобы компенсировать потерю трубопроводного газа из России.

Опедал сообщил, что соглашение обеспечит Германию 129 миллиардами кубических метров газа до 2039 года, чего достаточно для покрытия трети промышленного спроса страны.

"Внезапное истощение дешевого российского газа в прошлом году заставило страны ЕС броситься на поиски поставок газа и заключение контрактов с другими дружественными странами. Европейская комиссия подписала меморандумы о взаимопонимании с несколькими странами-производителями газа, такими как Катар и США, чтобы гарантировать стабильные потоки", - пишет FT.

Газ будут поставлять по трубам из Норвегии в хабы в Великобритании, Нидерландах и Германии. Норвегия заменила Россию как крупнейшего поставщика газа в ЕС, обеспечивая половину трубопроводного газа блока.

Поставка российского газа в Европу

По итогам 2022 года Москва фактически потеряла газовый рынок ЕС, и в Брюсселе не планируют возобновлять закупки с территории России.

Недавно министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикел заявил, что некоторые трейдеры начали импортировать российский газ в Чехию с октября.

Также сообщалось, что Европейский союз готов предоставить своим странам-членам право прекратить импорт газа из России и Белоруссии. Это позволит не платить Москве компенсации по контрактам.