Европейский Союз готов предоставить своим странам-членам право прекратить импорт газа из России и Беларуси. Это позволит не платить Москве компенсации по контрактам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Согласно проекту, предложенному Брюсселем, любое государство-член сможет блокировать компании из России и Белоруссии в получении мощностей на своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа.

Государства-члены ЕС могут иметь право "частично или, где это оправдано, полностью ограничить" доступ к инфраструктуре газовым операторам из России и Белоруссии, чтобы защитить их жизненно важные интересы безопасности, пишет FT.

По словам высокопоставленного чиновника блока, это предложение может предоставить энергетическим компаниям ЕС основу для выхода из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты огромной компенсации.

Ожидается, что переговорщики из стран-членов ЕС и Европейского парламента одобрит предварительный текст в пятницу, 8 декабря.

Российский газ в Европе

Хотя блок из 27 членов постепенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения в Украину в феврале 2022 года, он по-прежнему получает около десятой части поставок газа, включая поставки СПГ. Некоторые государства-члены ЕС, включая Австрию и Венгрию, по-прежнему сильно зависят от поставок из России.

Несмотря на войну, "Украина" позволяет российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия. Текущий объем транзита составляет 42 млн кубометров в сутки.

При этом Украина не планирует продлевать транзитный контракт с "Газпромом", который закачивается в декабре 2024 года.

"Газпром" прекратил публикацию данных о поставках газа в Европу. Однако расчеты показывают, что объемы в 2023 году упали более чем вдвое.