Германия столкнулась с проблемой при разработке новой системы ПВО, - СМИ

Согласно документу Минфина ФРГ бюджетному комитету Бундестага, Минобороны начало работу над проектом еще в 2020 году и тогда затраты на его реализацию предполагались в размере 240,6 млн евро. Однако в настоящее время требуемая сумма достигла 1,3 млрд евро.

Cтоимость повысилась из-за необходимости наладить совершенную систему командования-контроля. Также указывается, что опыт использования систем Украиной, свидетельствует о необходимости их более тщательной защиты.

Установки ближнего радиуса поражения для защиты от атак с воздуха стали "слабым звеном" Бундесвера из-за того, что системы, которые использовались ранее, либо считаются устаревшими, либо списаны.

Бюджетный комитет Бундестага обсудит данный вопрос в среду, 13 декабря. Планируется одобрить все закупки вооружений на общую сумму более 25 млн евро и рассмотреть еще несколько оборонных проектов.

Проблемы с обороноспособностью немецкой армии

В Бундесвере признали, что не готовы к вероятной широкомасштабной войне с Российской Федерацией.

Однако не смотря на внутренние проблемы, Германия активно оказывает военную, политическую и финансовую поддержку Украине. Так, Берлин передал нашей стране несколько видов артиллерии, танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы и другие виды вооружения.

Недавно в Германии закончила обучение вторая группа украинских операторов ЗРК Patriot. 70 солдат и офицеров ВСУ тренировались работать на системе более шести недель.

Кроме того, Берлин выделил 200 млн евро на восстановление Украины.

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