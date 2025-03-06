Германия призвала ЕС изменить фискальные правила для увеличения расходов на оборону

Посол Германии в ЕС шокировал своих коллег в Брюсселе в среду, 5 марта, призвав блок предоставить странам-членам дополнительное бюджетное пространство для увеличения расходов на оборону в долгосрочной перспективе, учитывая геополитические обстоятельства. Ожидается, что лидеры ЕС обсудят возможные изменения в фискальные правила ЕС во время встречи в четверг, 6 марта.

Евросоюз и его страны-члены спешат задействовать триллионы евро дополнительных средств на оборону, чтобы противостоять угрозе российской агрессии и компенсировать резкий отход администрации президента США Дональда Трампа от обязательств Америки по европейской безопасности.

Европейские государственные облигации продолжили свое падение после отчета, ведь инвесторы готовились к дополнительной эмиссии. Доходность 10-летних итальянских и французских долговых обязательств достигла сессионных максимумов и в среду выросла примерно на 20 базисных пунктов каждая. Это произошло после того, как во вторник поздно вечером Германия сделала заявление по увеличению бюджета, которое привело к стремительному росту доходности и курса евро.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц объявил во вторник, что правительство внесет изменения в Конституцию, чтобы освободить расходы на оборону и безопасность от ограничений на бюджетные расходы, и сделает "все возможное" для защиты страны.

Он сказал, что при поддержке своих вероятных партнеров по коалиции, он также планирует создать инфраструктурный фонд в размере 500 миллиардов евро (528 миллиардов долларов) для инвестирования в такие приоритеты, как транспорт, энергетические сети и жилищное строительство в течение 10 лет.

Изменение правил игры

Изменения в Берлине бросают вызов другим 26 членам ЕС перед тем, как они соберутся в четверг, чтобы обсудить, как увеличить военные расходы во всем блоке. Поскольку Берлин обычно решительно выступает против увеличения расходов, это может изменить правила игры для европейской обороны.

Ожидается, что саммит ЕС в четверг одобрит запуск механизма, который позволит увеличить расходы на оборону в течение следующих четырех лет. Во вторник ЕС отдельно объявил о плане, который может мобилизовать до 800 миллиардов евро дополнительных национальных расходов, в том числе 150 миллиардов евро кредитов ЕС для стран-членов на инвестиции в оборону.

Источники Bloomberg сообщили, что во время дискуссии за закрытыми дверями в среду, посол Германии в ЕС заявил, что меры, которые сейчас рассматриваются, будут только краткосрочными, и что блок должен изучить пути изменения фискальных правил на более долгосрочную перспективу.

Bloomberg напомнило, что бюджетные правила ЕС ограничивают долг стран-членов до 60% ВВП, а дефицит - до 3%. Еще год назад Германия выступала против призывов предоставить большую гибкость правилам ЕС в отношении приоритетов, включая оборону.

В последние годы Германия конфликтовала с южными странами-членами ЕС по бюджетному контролю, объединяясь с финансово консервативными странами, такими как Нидерланды, которые холодно встретили разворот Берлина в среду.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который уходит в отставку, впервые намекнул на разворот, выступая в прошлом месяце на Мюнхенской конференции по безопасности, и призвал страны-члены ЕС усилить свою обороноспособность.

"Поэтому я предлагаю сделать исключение в пакте о стабильности Европейского Союза для всех инвестиций в оборонное оборудование, которые превышают наш текущий целевой показатель НАТО в 2%, на ограниченный период времени и при сохранении финансовой стабильности всех стран-членов. Германия готова к этому", - сказал Шольц 15 февраля.

С тех пор раскол между Европой и США только углубился, а администрация Трампа приостановила военную помощь Украине.

Дальнейшие шаги

Столкнувшись с этой новой реальностью, Мерц, победивший на национальных выборах 23 февраля, во вторник вечером договорился с социал-демократами Шольца о том, что правительство внесет изменения в Конституцию, чтобы освободить расходы на оборону и безопасность от ограничений на фискальные расходы.

В среду утром Мерц встретился с Шольцем в канцелярии, чтобы обсудить политические последствия долгового пакета. Шольц также провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал ему дальнейшую военную поддержку со стороны Германии.

В четверг Шольц и Мерц отправятся в Брюссель, где лидер ХДС примет участие в заседании Европейской народной партии, а покидающий пост канцлер примет участие во встрече лидеров ЕС, где будет обсуждаться запланированное смягчение фискальных правил.