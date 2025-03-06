Германия призвала ЕС изменить фискальные правила для увеличения расходов на оборону

Германия призвала Европейский Союз реформировать свои фискальные правила, чтобы позволить странам больше тратиться на оборону. Это существенный сдвиг для страны, известной своей ограниченностью в расходах на такие цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Посол Германии в ЕС шокировал своих коллег в Брюсселе в среду, 5 марта, призвав блок предоставить странам-членам дополнительное бюджетное пространство для увеличения расходов на оборону в долгосрочной перспективе, учитывая геополитические обстоятельства. Ожидается, что лидеры ЕС обсудят возможные изменения в фискальные правила ЕС во время встречи в четверг, 6 марта.
Евросоюз и его страны-члены спешат задействовать триллионы евро дополнительных средств на оборону, чтобы противостоять угрозе российской агрессии и компенсировать резкий отход администрации президента США Дональда Трампа от обязательств Америки по европейской безопасности.
Европейские государственные облигации продолжили свое падение после отчета, ведь инвесторы готовились к дополнительной эмиссии. Доходность 10-летних итальянских и французских долговых обязательств достигла сессионных максимумов и в среду выросла примерно на 20 базисных пунктов каждая. Это произошло после того, как во вторник поздно вечером Германия сделала заявление по увеличению бюджета, которое привело к стремительному росту доходности и курса евро.
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц объявил во вторник, что правительство внесет изменения в Конституцию, чтобы освободить расходы на оборону и безопасность от ограничений на бюджетные расходы, и сделает "все возможное" для защиты страны.
Он сказал, что при поддержке своих вероятных партнеров по коалиции, он также планирует создать инфраструктурный фонд в размере 500 миллиардов евро (528 миллиардов долларов) для инвестирования в такие приоритеты, как транспорт, энергетические сети и жилищное строительство в течение 10 лет.
Изменения в Берлине бросают вызов другим 26 членам ЕС перед тем, как они соберутся в четверг, чтобы обсудить, как увеличить военные расходы во всем блоке. Поскольку Берлин обычно решительно выступает против увеличения расходов, это может изменить правила игры для европейской обороны.
Ожидается, что саммит ЕС в четверг одобрит запуск механизма, который позволит увеличить расходы на оборону в течение следующих четырех лет. Во вторник ЕС отдельно объявил о плане, который может мобилизовать до 800 миллиардов евро дополнительных национальных расходов, в том числе 150 миллиардов евро кредитов ЕС для стран-членов на инвестиции в оборону.
Источники Bloomberg сообщили, что во время дискуссии за закрытыми дверями в среду, посол Германии в ЕС заявил, что меры, которые сейчас рассматриваются, будут только краткосрочными, и что блок должен изучить пути изменения фискальных правил на более долгосрочную перспективу.
Bloomberg напомнило, что бюджетные правила ЕС ограничивают долг стран-членов до 60% ВВП, а дефицит - до 3%. Еще год назад Германия выступала против призывов предоставить большую гибкость правилам ЕС в отношении приоритетов, включая оборону.
В последние годы Германия конфликтовала с южными странами-членами ЕС по бюджетному контролю, объединяясь с финансово консервативными странами, такими как Нидерланды, которые холодно встретили разворот Берлина в среду.
Канцлер Германии Олаф Шольц, который уходит в отставку, впервые намекнул на разворот, выступая в прошлом месяце на Мюнхенской конференции по безопасности, и призвал страны-члены ЕС усилить свою обороноспособность.
"Поэтому я предлагаю сделать исключение в пакте о стабильности Европейского Союза для всех инвестиций в оборонное оборудование, которые превышают наш текущий целевой показатель НАТО в 2%, на ограниченный период времени и при сохранении финансовой стабильности всех стран-членов. Германия готова к этому", - сказал Шольц 15 февраля.
С тех пор раскол между Европой и США только углубился, а администрация Трампа приостановила военную помощь Украине.
Столкнувшись с этой новой реальностью, Мерц, победивший на национальных выборах 23 февраля, во вторник вечером договорился с социал-демократами Шольца о том, что правительство внесет изменения в Конституцию, чтобы освободить расходы на оборону и безопасность от ограничений на фискальные расходы.
В среду утром Мерц встретился с Шольцем в канцелярии, чтобы обсудить политические последствия долгового пакета. Шольц также провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал ему дальнейшую военную поддержку со стороны Германии.
В четверг Шольц и Мерц отправятся в Брюссель, где лидер ХДС примет участие в заседании Европейской народной партии, а покидающий пост канцлер примет участие во встрече лидеров ЕС, где будет обсуждаться запланированное смягчение фискальных правил.
Напомним, Украина получит 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility, если примет законопроекты о реформировании жилищного законодательства в Украине, - полноценной рамки, которая будет регулировать все аспекты послевоенного восстановления.
Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк планируют заключить гарантийное соглашение на общую сумму 1,95 млрд евро. Оно должно оказывать поддержку инвестиционным программам в рамках Украинского фонда в бюджете ЕС на 2024-2027 годы.
Ранее в ЕС начали обсуждение предоставления дополнительного пакета финансовой помощи для Украины. Сейчас его подробности неизвестны.
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