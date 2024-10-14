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Германия заблокировала продажу оружия Израилю, - Politico

Германия, Понедельник 14 октября 2024 21:55
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Германия заблокировала продажу оружия Израилю, - Politico Фото: Германия заблокировала продажу оружия Израиля (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Руководство Германии заблокировало продажу новых партий вооружения Израилю. Причиной стали опасения относительно возможного использования оружия против гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, решение об экспорте оружия в Германии принимает Федеральный совет безопасности, который состоит из высокопоставленных чиновников правительства.

Однако вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок воздержались при одобрении экспорта оружия в Израиль, требуя от него заверений, что тот не будет применять немецкое оружие для атак против гражданских.

"СПоставки оружия в Израиль - это соблюдение норм международного гуманитарного права. Причиной требования такого обязательства является то, что в противном случае немецкий административный суд может положить этому конец", - отметил информированный источник Politico.

Собеседник издания напомнил, что против правительства Германии уже подали несколько исков с требованием остановить экспорт оружия в Израиль. В них утверждалось, что экспорт нарушает закон, согласно которому такое оружие не может использоваться для нанесения ударов по гражданским целям.

Поставки немецкого оружия в Израиль

Напомним, в сентябре мы сообщали, что Германия приостановила экспорт военных вооружений в Израиль из-за судебных исков о нарушении гуманитарного права.

В то же время на днях немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия и дальше будет продолжать поставки оружия Израилю.

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