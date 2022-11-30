Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Сообщается, что депутаты от Социал-демократической партии, Зеленых, Свободной демократической партии, а также оппозиционного Христианско-демократического союза подготовили внепартийную резолюцию, в которой высказываются за признание Голодомора геноцидом.

"От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зернопроизводственные регионы. С сегодняшней точки зрения историко-политическая классификация как геноцид очевидна. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию", - говорится в документе.

Резолюция была принята большинством голосов, без подсчета, путём поднятия рук.

"Голодомор пришелся на время самых массовых преступлений против человечества на европейском континенте, жестокость которых была немыслима к тому времени. К ним относятся Холокост европейских евреев в его исторической уникальности, военные преступления Вермахта и спланированное убийство миллионов невиновных гражданских лиц в рамках расистской немецкой войны на Востоке, за которое Германия несет историческую ответственность", - говорится в резолюции.

В Бундестаге во время голосования присутствовали посол Украины в Германии Алексей Макеев и бывший посол, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник.