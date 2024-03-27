Германия выдвинула обвинения пяти лицам, которые поставляли турбины Siemens в Крым

Правоохранители Германии предъявили обвинения пяти лицам, которые причастны к поставкам турбин Siemens в оккупированный Крым несмотря на санкции.

Об этом заявил представитель прокуратуры Гамбурга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно обвинительному заключению пять человек знали, когда помогали экспортировать турбины на сумму 111 миллионов евро из Гамбурга в Санкт-Петербург, что их конечным пунктом назначения будут две электростанции в Крыму.

Отмечается, что обвинения предъявили четырем гражданам Германии и одному человеку с гражданствами Франции и Швейцарии.

Представитель Siemens заявил, что продолжает контактировать с властями и правоохранителями в их расследованиях, как они делали это с тех пор, как впервые узнали об этом деле в 2016 году.

Один из подозреваемых все еще работает в компании, а все пятеро оспаривают обвинения.

Скандал с поставкой турбин в Крым

В 2017 году стало известно, что газовые турбины немецкого концерна Siemens Россия направила в Крым, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.

Турбины предназначались для проекта на Таманском полуострове в России, но РФ запланировала использовать их для строительства новых крымских ТЭС.

Компания "Ростех" заявила, что якобы не закупала турбины для ТЭС в Крыму непосредственно у немецкой компании Siemens, а приобрела оборудование на вторичном рынке.

Впоследствии Siemens заявил о намерении судиться с компанией "Технопромэкспорт", которой продали турбины, требуя от россиян вывоза турбин из Крыма.

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