Германия требует ограничить приток молодых украинцев

В Германии усиливаются политические споры вокруг наплыва молодых украинцев, прибывающих после смягчения выезда из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию немецкого издания Bild.
После того как Киев в конце августа отменил запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, Германия столкнулась с резким ростом заявок на получение защиты — с примерно 100 до тысячи в неделю.
Такая динамика вызвала обеспокоенность региональных властей, особенно в Баварии, где усиливаются призывы к ужесточению миграционной политики.
По данным местных СМИ, власти региона считают, что нынешняя ситуация требует немедленного вмешательства Берлина и Евросоюза, чтобы Украина изменила правила выезда для мужчин призывного возраста.
В противном случае, утверждают в правительстве Баварии, усиливается риск, что трудоспособные граждане будут оставлять страну вместо того, чтобы участвовать в ее защите.
Баварские власти призывают ужесточить контроль за приездом молодых украинцев и сократить объем социальной помощи, предоставляемой гражданам призывного возраста.
По мнению представителей региона, Германия должна одновременно сохранять поддержку Украины оружием и гуманитарной помощью, но ожидать, что мужчины также будут защищать свою страну.
Кроме того, предлагается увеличить количество отказов по заявкам на защиту и создать специальные центры для депортации.
Такие предложения становятся частью более широкой дискуссии внутри страны о перераспределении нагрузки на социальную систему.
С момента начала полномасштабного вторжения России в Германию прибыли более 1,2 миллиона украинцев. Из них около половины считаются трудоспособными, но работу нашли лишь немногие.
При этом украинские беженцы сразу получают гражданскую помощь, тогда как другие мигранты — лишь после рассмотрения заявки на убежище.
В коалиционном соглашении правительства ФРГ предусмотрено изменение этой системы: новые прибывшие украинцы должны получать только базовую помощь по предоставлению убежища — 441 евро вместо 563.
Однако реализация этого решения заморожена из-за разногласий между ведомствами, прежде всего в Министерстве внутренних дел.
Пока на уровне Берлина продолжаются споры, представители ХДС и ХСС требуют отменить действующие преференции для украинцев.
Политики из Баварии, в частности, настаивают на пересмотре европейских директив, которые позволяют украинским гражданам беспрепятственно оставаться в ЕС.
Напоминаем, что в Евросоюзе признали, что идея создания полностью защищенной "стены дронов" вдоль восточной границы останется нереализуемой. По мнению экспертов, проект оказался чрезмерно амбициозным и требует ресурсов, которыми союз не располагает, поэтому странам ЕС рекомендуется не возлагать чрезмерных надежд на эту инициативу.
Отметим, что в Германии выявили сотни человек, которые получили статус временной защиты, представившись гражданами Украины, однако при проверке оказалось, что они обладают паспортами других государств.