RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия выделяет Украине 200 млн евро: на что пойдут деньги

Фото: Йохен Флесбарт (twitter.com/JochenFlasbarth)
Автор: Наталья Юрченко

Германия выделяет Украине 200 млн евро финансовой помощи. Деньги пойдут на восстановление страны в результате войны.

Об этом заявил секретарь Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Augsburger Аllgemeine.

Государственный секретарь, отвечающий за координацию усилий по восстановлению Украины в немецком правительстве, посетил Украину 20 октября. Во время визита он объявил о финансовой помощи для Украины.

"Деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также реконструкцию городов", - говорится в сообщении.

Министерство развития Германии отмечает, что с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Берлин выделил в поддержку украинцев около миллиарда евро.

Йохен Флесбарт в своих соцсетях вчера сообщал, что прибыл с визитом в Украину.

 

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Недавно же стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине