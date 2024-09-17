Германия выделит Украине дополнительно 100 млн евро помощи этой зимой

Германия предоставит Украине дополнительно 100 миллионов евро в качестве помощи этой зимой.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Бербок сделала это заявление во время визита в Молдову.

Россия снова планирует "зимнюю войну с целью сделать жизнь людей в Украине максимально ужасной", заявила Бербок перед министерской конференцией в Кишиневе.

Помощь Германии

Германия оказывает Украине большую военную помощь, включая разнообразное оружие и технику. Список поставок постоянно обновляется, но среди основного вооружения, которое уже передано или планируется передать, можно выделить:

Зенитные системы:

Gepard: Самоходная зенитная установка, уже используемая ВСУ для борьбы с беспилотниками и самолетами.

IRIS-T: Современная зенитная ракетная система, значительно повышающая возможности украинского ПВО.

Артиллерия:

PzH 2000: Самоходная гаубица, обеспечивающая высокую точность и дальность стрельбы.

MARS II: Реактивная система залпового огня, способная поражать цели на больших расстояниях.

Бронетехника:

Marder: Боевая машина пехоты, которая используется для транспортировки личного состава и огневой поддержки.

Leopard 2: Основной боевой танк, один из самых мощных в мире, значительно укрепляющий наземные силы ВСУ.

Другое оружие и техника:

Противотанковые средства: Panzerfaust 3, NLAW и т.д.

Зенитные ракетные комплексы: Stinger.

Бронетранспортеры: M113.

Разведывательные системы.

Боеприпасы и другое оборудование.

В частности, в сентябре Германия объявила об общем пакете помощи для Украины. Среди прочего туда попали 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в течение следующих двух месяцев Украина получит первую часть обещанных Германией САУ Panzerhaubitze 2000.