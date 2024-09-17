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Германия выделит Украине дополнительно 100 млн евро помощи этой зимой

Украина, Вторник 17 сентября 2024 10:20
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Германия выделит Украине дополнительно 100 млн евро помощи этой зимой Фото: Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия предоставит Украине дополнительно 100 миллионов евро в качестве помощи этой зимой.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бербок сделала это заявление во время визита в Молдову.

Россия снова планирует "зимнюю войну с целью сделать жизнь людей в Украине максимально ужасной", заявила Бербок перед министерской конференцией в Кишиневе.

Помощь Германии

Германия оказывает Украине большую военную помощь, включая разнообразное оружие и технику. Список поставок постоянно обновляется, но среди основного вооружения, которое уже передано или планируется передать, можно выделить:

Зенитные системы:

  • Gepard: Самоходная зенитная установка, уже используемая ВСУ для борьбы с беспилотниками и самолетами.
  • IRIS-T: Современная зенитная ракетная система, значительно повышающая возможности украинского ПВО.

Артиллерия:

  • PzH 2000: Самоходная гаубица, обеспечивающая высокую точность и дальность стрельбы.
  • MARS II: Реактивная система залпового огня, способная поражать цели на больших расстояниях.

Бронетехника:

  • Marder: Боевая машина пехоты, которая используется для транспортировки личного состава и огневой поддержки.
  • Leopard 2: Основной боевой танк, один из самых мощных в мире, значительно укрепляющий наземные силы ВСУ.

Другое оружие и техника:

  • Противотанковые средства: Panzerfaust 3, NLAW и т.д.
  • Зенитные ракетные комплексы: Stinger.
  • Бронетранспортеры: M113.
  • Разведывательные системы.
  • Боеприпасы и другое оборудование.

В частности, в сентябре Германия объявила об общем пакете помощи для Украины. Среди прочего туда попали 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в течение следующих двух месяцев Украина получит первую часть обещанных Германией САУ Panzerhaubitze 2000.

В начале сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок упрекнула партнеров по коалиции из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) за ослабление помощи Украине. Бербок является одним из руководителей партии "Союз 90/Зеленые". Кроме того, в коалицию входит Свободная демократическая партия (СвДП). Возглавляет правительство социал-демократ Олаф Шольц.

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