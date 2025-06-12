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Германия выделит 9 млрд евро на помощь Украине в 2025 году, - Писториус

Германия, Четверг 12 июня 2025 16:38
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Германия выделит 9 млрд евро на помощь Украине в 2025 году, - Писториус Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В этом году Германия выделит 9 млрд евро на военную помощь Украине. Часть из них пойдет на закупку дальнобойного оружия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Германия будет участвовать в финансировании дальнобойного оружия. Оно должно производиться и в ближайшее время должно быть уже в наличии. И мы должны предоставить для этого финансы, чтобы украинские Вооруженные силы могли закупить материалы", - сказал Писториус.

Он напомнил, что Германия и Украина подписали определенные договоренности, которые это будут гарантировать.

"Со стороны Германии, я хочу сказать, что мы вошли в этот год, мы планировали 4 млрд евро помощи Украине. В последние месяцы мы подняли до 7 млрд эту помощь. (Хотим, - ред.) добавить еще 1,9 млрд евро, это еще окончательно не решено. Однако часть из этого будет взята для финансирования проекта дальнобойного оружия. Итак, таким образом мы предоставим 9 млрд евро на поддержку Украины", - отметил немецкий министр.

Помощь Украине от Германии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия предоставляет Киеву масштабную военную, финансовую и гуманитарную помощь. Берлин передал современное вооружение, в частности системы ПВО IRIS-T, зенитно-ракетные комплексы Patriot, танки Leopard 2, бронетехнику, боеприпасы и другое военное снаряжение.

Во время последнего заседания "Рамштайн" Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро (5,76 млрд долларов), который включает:

  • финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине;
  • передачу систем ПВО, оружия и боеприпасов.

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