Германия выделит 9 млрд евро на помощь Украине в 2025 году, - Писториус

В этом году Германия выделит 9 млрд евро на военную помощь Украине. Часть из них пойдет на закупку дальнобойного оружия.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Германия будет участвовать в финансировании дальнобойного оружия. Оно должно производиться и в ближайшее время должно быть уже в наличии. И мы должны предоставить для этого финансы, чтобы украинские Вооруженные силы могли закупить материалы", - сказал Писториус.

Он напомнил, что Германия и Украина подписали определенные договоренности, которые это будут гарантировать.

"Со стороны Германии, я хочу сказать, что мы вошли в этот год, мы планировали 4 млрд евро помощи Украине. В последние месяцы мы подняли до 7 млрд эту помощь. (Хотим, - ред.) добавить еще 1,9 млрд евро, это еще окончательно не решено. Однако часть из этого будет взята для финансирования проекта дальнобойного оружия. Итак, таким образом мы предоставим 9 млрд евро на поддержку Украины", - отметил немецкий министр.