Германия выделит 9 млрд евро на помощь Украине в 2025 году, - Писториус
В этом году Германия выделит 9 млрд евро на военную помощь Украине. Часть из них пойдет на закупку дальнобойного оружия.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Германия будет участвовать в финансировании дальнобойного оружия. Оно должно производиться и в ближайшее время должно быть уже в наличии. И мы должны предоставить для этого финансы, чтобы украинские Вооруженные силы могли закупить материалы", - сказал Писториус.
Он напомнил, что Германия и Украина подписали определенные договоренности, которые это будут гарантировать.
"Со стороны Германии, я хочу сказать, что мы вошли в этот год, мы планировали 4 млрд евро помощи Украине. В последние месяцы мы подняли до 7 млрд эту помощь. (Хотим, - ред.) добавить еще 1,9 млрд евро, это еще окончательно не решено. Однако часть из этого будет взята для финансирования проекта дальнобойного оружия. Итак, таким образом мы предоставим 9 млрд евро на поддержку Украины", - отметил немецкий министр.
Помощь Украине от Германии
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия предоставляет Киеву масштабную военную, финансовую и гуманитарную помощь. Берлин передал современное вооружение, в частности системы ПВО IRIS-T, зенитно-ракетные комплексы Patriot, танки Leopard 2, бронетехнику, боеприпасы и другое военное снаряжение.
Во время последнего заседания "Рамштайн" Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро (5,76 млрд долларов), который включает:
- финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине;
- передачу систем ПВО, оружия и боеприпасов.
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