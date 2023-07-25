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Германия выделит 20 млрд евро на производство микросхем

Новина українською →
Германия, Вторник 25 июля 2023 07:46
Германия выделит 20 млрд евро на производство микросхем Фото: Германия выделит 20 млрд для производства полупроводников (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правительство канцлера Олафа Шольца планирует выделить 20 млрд евро на развитие производства полупроводников в Германии, чтобы укрепить технологический сектор страны и обеспечить поставки компонентов на фоне растущего геополитического напряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Деньги будут распределены до 2027 года между немецкими и международными компаниями. Их выделят из внебюджетного фонда KTF, созданного для инвестиций в декарбонизацию экономики.

Немецкое правительство уже согласовало выделение 10 млрд евро помощи для нового завода Intel Corp и находится в процессе согласования еще около 7 млрд субсидий для компаний Taiwan Semiconductor Manufacturing Co и Infineon Technologies AG.

План поддержки производства микросхем означает, что по меньшей мере 3 млрд евро будут доступны для дополнительных проектов. Это может принести пользу другим компаниям, работающим в Германии.

Ситуация с китайскими микросхемами

Немецкие производители автомобилей и другие компании пытались обеспечить поставки микросхем в разгар пандемии Covid-19, что вызвало новый толчок к расширению местного производства. Правительство Германии в своей стратегии в отношении Китая заявило о стремлении уменьшить зависимость от поставок полупроводников из Азии путем диверсификации.

США и Нидерланды анонсировали введение новых ограничений, которые будут касаться китайских производителей микросхем и еще больше ограничат продажу оборудования для их выпуска.

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