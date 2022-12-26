Германия выделила 35 млн евро на образование и соцзащиту детей в Украине

Министерство экономического сотрудничества и развития Германии направило 35 млн евро в UNICEF Украина для образовательных и санитарных потребностей детей в западных и центральных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Германии в Украине.

"При сотрудничестве с государственным банком развития федеральное министерство экономического сотрудничества и развития выделило 35 млн евро на партнерство с UNICEF Украина, что предусматривает защиту детей, восстановление образовательного процесса, а также непрерывную работу системы социальной защиты в западной и центральной Украине", - заявили в диппредставительстве.

Напомним, Украина получит 26 военных грузовиков Rheinmetall HX 8x8 от Германии.

Кроме того, в Германии обещают изучить вопросы дальнейших поставок оружия Украине после того, как США передали Киеву систему ПВО Patriot.

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