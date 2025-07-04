Германия ведет "интенсивные переговоры" о поставках Украине систем Patriot

На вопрос о том, ведет ли правительство канцлера Фридриха Мерца переговоры с США о закупках Patriot для отправки в Киев, он заявил, что существуют "разные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне.

Он добавил, что одним из рассматриваемых вариантов является покупка системы обороны Patriot в Соединенных Штатах и ​​ее последующая передача Украине.

"Могу сказать, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные дискуссии",- заявил Корнелиус журналистам в Берлине.

Как сообщает Reuters, министр обороны Германии Борис Писториус в конце этого месяца отправится в Вашингтон для переговоров со своим американским коллегой, сообщил представитель министерства обороны.

"Разумеется, Patriot также будут в повестке дня", - сказал пресс-секретарь.

Сделка с США

Ранее издание Bild сообщило, что правительство Германии планирует заключить с США соглашение о приобретении систем ПВО Patriot в интересах Украины .

По его информации, Берлин ждет обязательства США передать Германии два зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые будут профинансированы немецким правительством.

Проблема заключается в том, что Украина уже пыталась купить у США системы ПВО, но безуспешно. После этого Киев обратился к Германии за помощью.