Германия успешно провела тайные испытания баллистической ракеты, - Tagesspiegel

В ночь на 2 сентября ВМС Германии тайно и успешно испытали израильскую баллистическую ракету LORA в Северной Атлантике. Теперь планы по их приобретению будут ускорены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel .

Для проведения испытаний в морской акватории между Ирландией и Исландией были развернуты два немецких фрегата. Подготовка к испытаниям велась в основном в секрете, хотя судоходство и воздушное движение были публично предупреждены за 45 дней до их проведения.

"Успешный запуск баллистической ракеты прошлой ночью в Северной Атлантике вошел в историю военно-морского флота. Я чрезвычайно рад этому достижению. Ее потенциальная дальность действия превосходит все, что нам было известно ранее", - заявил инспектор ВМС Ян Кристиан Каак.

Издание поясняет, что LORA - это баллистическая ракета, которая разработана и произведена в Израиля, и неоднократно использовалась страной. Эти ракеты поставляются в пусковом контейнере, что позволяет относительно быстро развертывь будет их с кораблей.

Причем дальность действия этих ракет составляет более 500 км. В случае, если Германия их закупит, то немецкая армия получит второе быстродоступное оружие для борьбы с наземными целями. Первым являются крылатые ракеты Taurus.

"Приобретение этой системы станет частью программ вооружений, запущенных после начала агрессивной войны России против Украины, направленных на сдерживание России", - добавило издание.