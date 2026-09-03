Німеччина успішно провела таємні випробування балістичної ракети, - Tagesspiegel
У ніч на 2 вересня ВМС Німеччини таємно та успішно випробували ізраїльську балістичну ракету LORA у Північній Атлантиці. Тепер плани щодо їх придбання будуть прискорені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel .
Для проведення випробувань у морській акваторії між Ірландією та Ісландією було розгорнуто два німецькі фрегати. Підготовка до випробувань велася в основному в секреті, хоча судноплавство та повітряний рух були публічно попереджені за 45 днів до їх проведення.
"Успішний запуск балістичної ракети минулої ночі в Північній Атлантиці увійшов до історії військово-морського флоту. Я надзвичайно радий цьому досягненню. Її потенційна дальність дії перевершує все, що нам було відомо раніше", - заявив інспектор ВМС Ян Крістіан Каак.
Видання пояснює, що LORA - це балістична ракета, яка розроблена та зроблена в Ізраїлі, і неодноразово використовувалася країною. Ці ракети поставляються в пусковому контейнері, що дозволяє відносно швидко розгортати їх з кораблів.
Причому дальність цих ракет становить понад 500 км. Якщо Німеччина їх закупить, то німецька армія отримає другу швидкодоступну зброю для боротьби з наземними цілями. Першим є крилаті ракети Taurus.
"Придбання цієї системи стане частиною програм озброєнь, запущених після початку агресивної війни Росії проти України, спрямованих на заборону Росії", - додало видання.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, що останнім часом Росія здійснює гібридні атаки на Європу, зокрема на Німеччину, влаштовуючи провокації за допомогою дронів та інших засобів.
У зв’язку з цим лідер Вільної демократичної партії Німеччини Вольфганг Кубіцький заявив, що Берлін повинен пригрозити Росії передачею Україні ракет Taurus, якщо Кремль не припинить гібридні атаки на німецьку інфраструктуру.