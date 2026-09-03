ua en ru
Чт, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Німеччина успішно провела таємні випробування балістичної ракети, - Tagesspiegel

06:55 03.09.2026 Чт
2 хв
Що відомо про ракету LORA?
aimg Едуард Ткач
Німеччина успішно провела таємні випробування балістичної ракети, - Tagesspiegel Фото: армія Німеччини може отримати нову зброю для боротьби із наземними цілями (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У ніч на 2 вересня ВМС Німеччини таємно та успішно випробували ізраїльську балістичну ракету LORA у Північній Атлантиці. Тепер плани щодо їх придбання будуть прискорені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel .

Для проведення випробувань у морській акваторії між Ірландією та Ісландією було розгорнуто два німецькі фрегати. Підготовка до випробувань велася в основному в секреті, хоча судноплавство та повітряний рух були публічно попереджені за 45 днів до їх проведення.

"Успішний запуск балістичної ракети минулої ночі в Північній Атлантиці увійшов до історії військово-морського флоту. Я надзвичайно радий цьому досягненню. Її потенційна дальність дії перевершує все, що нам було відомо раніше", - заявив інспектор ВМС Ян Крістіан Каак.

Видання пояснює, що LORA - це балістична ракета, яка розроблена та зроблена в Ізраїлі, і неодноразово використовувалася країною. Ці ракети поставляються в пусковому контейнері, що дозволяє відносно швидко розгортати їх з кораблів.

Причому дальність цих ракет становить понад 500 км. Якщо Німеччина їх закупить, то німецька армія отримає другу швидкодоступну зброю для боротьби з наземними цілями. Першим є крилаті ракети Taurus.

"Придбання цієї системи стане частиною програм озброєнь, запущених після початку агресивної війни Росії проти України, спрямованих на заборону Росії", - додало видання.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, що останнім часом Росія здійснює гібридні атаки на Європу, зокрема на Німеччину, влаштовуючи провокації за допомогою дронів та інших засобів.

У зв’язку з цим лідер Вільної демократичної партії Німеччини Вольфганг Кубіцький заявив, що Берлін повинен пригрозити Росії передачею Україні ракет Taurus, якщо Кремль не припинить гібридні атаки на німецьку інфраструктуру.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ізраїль Ракети
Новини
Стало відомо, навіщо РФ масово запускає в Україну реактивні дрони
Стало відомо, навіщо РФ масово запускає в Україну реактивні дрони
Аналітика
Туреччина на боці України, але свої інтереси для неї пріоритетні: інтерв'ю з послом Джелялом
Роман Коткореспондент РБК-Україна Туреччина на боці України, але свої інтереси для неї пріоритетні: інтерв'ю з послом Джелялом