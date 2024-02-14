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В три-четыре раза больше. Германия пообещала увеличить поставки снарядов Украине

Архивное фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия продолжает вкладывать средства в производство боеприпасов, поэтому Украина в 2024 году сможет получить как минимум втрое больше снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса.

По его словам, страна заложила 3,5 млрд евро на производство боеприпасов. 

Он также уточнил, что в 2024 году Германия поставит Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году.

Министр отметил растущую динамику в вопросе боеприпасов, что положительно сказывается как на самой Украине, так и на Германии.

Увеличение производства боеприпасов

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что Европа нарастила втрое производство снарядов для Украины. Но добиться цели в один миллион так и не удалось.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявлял, что Польша рассматривает возможность производства большего количества боеприпасов для помощи Украине.

Норвегия же анонсировала выделение более 90 миллионов долларов на увеличение производства боеприпасов и развитие потенциала оборонной промышленности страны.

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