Германия временно изменила условия въезда: что нужно знать украинцам

Что нужно знать о временных изменениях

Федеральная полиция может проводить временные проверки на всех границах Германии. Этот контроль также осуществляется на границах с Данией, Францией и странами Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург), где ранее не проводился пограничный контроль.

Кроме того, путешественников из Шенгенской зоны также могут проверять в аэропортах и портах.

"Безопасность имеет самый высокий приоритет. Мы вооружаемся против всех опасностей с максимальной преданностью со стороны органов безопасности. Наше внимание распространяется на угрозу исламистского террора, а также от хулиганов и вплоть до кибератак. Федеральная полиция будет защищать немецкие границы, аэропорты и железнодорожное движение", - заявила федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Как будут проверять путешественников на въезде в страну

До 19 июля 2024 года контроль будет проходить на всех границах Германии в Шенгене. Они будут базироваться на ситуационном знании и опыте работы пограничной полиции. Объем и интенсивность будут зависеть от ситуации.

Помехи для трансграничного движения не будут выходить за рамки, необходимые для безопасности. При пересечении границы всех путешественников просят иметь при себе действительные проездные документы.

Сообщается также, что во время турнира около 580 иностранных полицейских будут патрулировать в городах, которые принимают Чемпионат.

Кроме полиции, будут дежурить тысячи спасателей и других экстренных служб. Подготовка включает различные сценарии, такие как волны жары, сильный дождь или другие погодные явления, а также взаимодействие во всех возможных опасных ситуациях.