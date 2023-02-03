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Германия и Швеция обсуждают передачу Украине ракет для ПВО IRIS-Т, - Bloomberg

Фото: ПВО IRIS-Т (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия и Швеция ведут переговоры о новом пакете вооружений для Украины. Планируется, что Стокгольм передаст дополнительные ракеты для ПВО и пусковые установки для немецких систем IRIS-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Германия обратилась в Швецию с просьбой предоставить пусковые установки для противоракетной системы, совместимой с IRIS-T.

Как отмечает Bloomberg, обсуждается и передача дополнительных ракет для систем ПВО IRIS-T, находящейся на вооружении Украины. Германия придерживается своего плана отправки еще трех систем IRIS-T в этом году после того, как первая прибыла в октябре.

Вооруженные силы Швеции используют ракеты для IRIS-T в своей системе Robotsystem 98, запускаемой из бронированных гусеничных машин шведского производства. В ноябре правительство Швеции объявило, что поставит Украине систему ПВО, но не уточнив какую именно.

Немецкое издание Spiegel сообщает, что пусковая установка шведского производства способна расширить радиус действия уже поставленной в Украину системы. Это позволило бы защищать еще большую площадь территории страны от обстрелов со стороны РФ. Издание отмечает, что в Швеции имеется 5 систем ПВО IRIS-T-SLS, которая является меньшей по дальности действия обычной версии зенитно-ракетного комплекса.

Отметим, на 27 ноября Украине передали одну систему IRIS-T. Ее разместили на южном направлении.

Напомним, еще 24 октября канцлер Германии Олаф Шольц обещал, что Берлин передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T в ближайшее время.

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