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Германия и Польша планируют созвать саммит стран, готовых передать Украине Leopard 2

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Украина, Среда 08 февраля 2023 20:33
Германия и Польша планируют созвать саммит стран, готовых передать Украине Leopard 2 Фото: Германия и Польша планируют созвать саммит стран, готовых передать Украине Leopard 2 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что вместе с Польшей планирует созвать саммит государств, готовых поставить Украине основные боевые танки Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По его словам, саммит будет созван уже на следующей неделе. А встреча так называемой танковой коалиции должна пройти для объединения интересов стран.

"Мы могли бы доставить хотя бы один батальон в первые четыре месяца этого года, возможно, три месяца, а потом, конечно, нам нужно действовать как можно быстрее", - сказал он.

Напомним, 7 февраля, в Бундесвере заверили, что Германия доставит танки Leopard 2 в Украину уже в конце марта.

Также мы писали, что Германия пообещала передать Украине новые зенитки Gepard до конца февраля.

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