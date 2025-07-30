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Германия и Италия заблокировали санкции ЕС против Израиля: что произошло в Брюсселе

Среда 30 июля 2025 11:19
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Германия и Италия заблокировали санкции ЕС против Израиля: что произошло в Брюсселе Фото: Германия и Италия заблокировали санкции против Израиля (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Европейский Союз не смог достичь договоренности о введении санкций против Израиля из-за катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По данным немецких источников издания, ключевую роль в блокировании инициативы сыграли Германия и Италия.

Обсуждения в Комитете постоянных представителей в Брюсселе завершились безрезультатно.

Еврокомиссия впервые предложила частичное прекращение участия Израиля в программе исследований Horizon Europe - одном из ключевых инструментов научного сотрудничества между ЕС и третьими странами.

Это стало бы первым прямым шагом Брюсселя против Израиля с начала войны в Газе. Однако, сопротивление ряда государств-членов блокирует принятие этого решения на уровне ЕС.

Давление со стороны США

Президент США Дональд Трамп, который ранее избегал прямой критики действий Израиля, на этот раз открыто призвал союзника усилить поставки гуманитарной помощи в Газу.

После встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, Трамп заявил, что независимо от того, называете ли вы это голодом или нет, это дети, которые голодают.

Его заявление, по оценкам западных СМИ, свидетельствует об изменении риторики США в отношении Израиля на фоне роста международного давления.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (ХДС) сообщил, что два самолета Бундесвера уже вылетели для участия в гуманитарной операции по воздушному сбросу помощи над Газой.

Их снаряжение происходит в Иордании. Миссии могут начаться уже сегодня или в ближайшие дни.

В то же время гуманитарные организации ставят под сомнение эффективность таких действий.

По их словам, объемы помощи при сбросе мизерные, а сам метод - дорогой и опасный. Поддоны могут представлять угрозу для жизни людей на земле.

Прекращение боев в Газе

Напомним, 27 июля армия обороны Израиля объявила о ежедневных перерывах в боевых действиях в секторе Газа (некоторых районах), чтобы создать коридоры для доставки гуманитарной помощи.

Согласно заявлению, бои будут прекращены с 10:00 до 20:00 по местному времени.

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