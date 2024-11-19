Германия и Финляндия предупредили о гибридной войне после повреждения подводного кабеля связи

Министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и Финляндии Элина Валтонен выступили с заявлением, в котором подчеркнули важность защиты критической инфраструктуры.

"Тот факт, что подобный случай сразу вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, свидетельствует о нестабильности нашего времени", - отметили они.

Министры также подчеркнули, что европейская безопасность сталкивается с угрозой не только из-за войны в Украине, но и из-за гибридных атак. Они подчеркнули необходимость усиления защиты стратегически важных объектов.

Напряженность в регионе сохраняется с 2022 года, когда Россия начала вторжение в Украину. Инцидент в Балтийском море вновь подчеркивает хрупкость современной безопасности.