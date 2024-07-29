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Германия совместно с Данией передала Украине еще восемь танков Leopard 1A5

Фото: танк Leopard 1A5 (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Германия совместно с Данией передала Украине еще восемь боевых танков Leopard 1A5 в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на список переданной Украине военной помощи, опубликованный на сайте правительства Германии.

Согласно перечню оказанной военной помощи, по состоянию на 29 июля Украина получила от Германии 58 танков Leopard 1A5, тогда как раньше их было 50.

Также украинские военные получили от Германии 21 тысячу боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 с запчастями.

Кроме того, страна-союзник передала Украине 10 надводных дронов, 10 радаров наземного наблюдения, около 25 тысяч боевых шлемов и полевой госпиталь.

Военная помощь Украине от Германии

Напомним, военная помощь Украине от Германии является второй по объему после США. Ранее источники издания Bild сообщили, что на 2025 год Минобороны Германии заложило рекордную сумму 15 млрд евро на помощь Украине.

К тому же, недавно мы сообщали, что Германия тайно передала Украине огромную партию военной помощи, в которую вошла тяжелая бронетехника.

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