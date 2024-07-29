Германия совместно с Данией передала Украине еще восемь танков Leopard 1A5

Согласно перечню оказанной военной помощи, по состоянию на 29 июля Украина получила от Германии 58 танков Leopard 1A5, тогда как раньше их было 50.

Также украинские военные получили от Германии 21 тысячу боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 с запчастями.

Кроме того, страна-союзник передала Украине 10 надводных дронов, 10 радаров наземного наблюдения, около 25 тысяч боевых шлемов и полевой госпиталь.