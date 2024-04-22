Германия одобрила экспорт вооружения: сколько выделили Украине

Украина получит 74% выделенных средств от Германии и останется основной страной-получателем немецкого экспорта вооружений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Германии.
Согласно предварительным данным, в первом квартале 2024 года были выданы разрешения на окончательный экспорт вооружений на сумму около 5,2 млрд евро.
Из них 3,85 млрд евро выделено на военное оружие и 1,4 млрд евро на другие виды вооружений. Основной страной-получателем стала Украина, для которой было одобрено экспорт вооружений на сумму около 3,8 млрд евро.
"На Украину по-прежнему приходится 74% от общей стоимости выделений на первый квартал 2024 года, и Украина остается основной страной-получателем немецкого экспорта вооружений", - сказал госсекретарь Свен Гигольд.
Также госсекретарь заявил об продолжающейся поддержке Германией Украины.
"Цифры отражают продолжающуюся и далеко идущую поддержку Германии Украине в ее самообороне против российской агрессивной войны, противоречащей международному праву", - сказал Гигольд.
Германия помогает Украине не только финансово, но и техникой. Так страна предоставила танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, автомобили, дроны и артиллерию.
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