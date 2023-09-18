Германия еще не приняла решения о передаче Taurus Украине, - глава Минобороны

Чиновник напомнил, что Германия уже предоставила Украине боевые танки Leopard и современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. При этом страна занимает второе место в мире по объему военной поддержки Украины.

"Обязанность всего немецкого правительства – очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия. Необходимо выяснить множество политических, юридических, военных и технических аспектов. Это нелегко. Немецкое правительство еще не решило, отправлять ли крылатые ракеты Taurus", - отметил Писториус.

По его словам, сейчас немецкие власти ведут переговоры с Украиной об условиях использования Taurus, в том числе о нанесении ударов только на украинской территории и развертывании ракет, для чего может понадобиться помощь Бундесвера.

Передача Taurus Украине

Напомним, последние несколько месяцев в Германии обсуждают поставки в Украину ракет Taurus. Нашей стране нужно такое вооружение для того, чтобы наносить удары по тыловым позициям российских оккупантов.

Еще 15 сентября Писториус рассказывал, что решение о передаче могут принять в течение одной-двух недель.

При этом в Бундестаге заявляли, что поставки блокирует только канцлер Олаф Шольц.